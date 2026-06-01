Bolandoz

Rando de la Côte

Bolandoz Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

3ème Edition de la Rando de la Côte.

– VTT 18km, 40km.

_ Pédestre 8km, 13km, 17km.

– Trail Découverte 8km, 13km, 17km.

Buvette et restauration.

Inscription en ligne ou sur place (sans repas). .

Bolandoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rando de la Côte

L’événement Rando de la Côte Bolandoz a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON