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Rando de la Côte Bolandoz

Rando de la Côte Bolandoz

Rando de la Côte Bolandoz dimanche 28 juin 2026.

Ville : 25330 Bolandoz

Département : Doubs

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Bolandoz

Rando de la Côte

Bolandoz Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

3ème Edition de la Rando de la Côte.
– VTT 18km, 40km.
_ Pédestre 8km, 13km, 17km.
– Trail Découverte 8km, 13km, 17km.
Buvette et restauration.
Inscription en ligne ou sur place (sans repas).   .

Bolandoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rando de la Côte

L’événement Rando de la Côte Bolandoz a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON