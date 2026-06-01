Rando de la Côte Bolandoz
Rando de la Côte Bolandoz dimanche 28 juin 2026.
Bolandoz
Rando de la Côte
Bolandoz Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
3ème Edition de la Rando de la Côte.
– VTT 18km, 40km.
_ Pédestre 8km, 13km, 17km.
– Trail Découverte 8km, 13km, 17km.
Buvette et restauration.
Inscription en ligne ou sur place (sans repas). .
Bolandoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rando de la Côte
L’événement Rando de la Côte Bolandoz a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON