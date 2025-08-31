Rando de la St-Fiacre Parking devant la chapelle St-Fiacre Plouider

Rando de la St-Fiacre Parking devant la chapelle St-Fiacre Plouider dimanche 31 août 2025.

Rando de la St-Fiacre

Parking devant la chapelle St-Fiacre 12, Pont-du-Châtel Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 14:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-08-31

L’association Pont-du-Châtel Animation en partenariat avec Henchou Gwechall propose sa traditionnelle randonnée de La St-Fiacre. À partir de 14h, la randonnée parcourt les sentiers et routes sur environ 10 km.

À partir de 16h au Castellic, un goûter campagnard sera servi aux participants qui le souhaitent.

Le tarif inclut une aide précieuse à Henchou Gwechall qui participe activement tout au long de l’année à l’entretien des chemins de Plouider.

Sur inscription à effectuer avant le 23 août 2025 auprès de Claude & Sandrine ABALAIN. .

Parking devant la chapelle St-Fiacre 12, Pont-du-Châtel Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 6 03 07 80 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando de la St-Fiacre Plouider a été mis à jour le 2025-08-16 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne