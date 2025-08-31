Rando de la St-Fiacre Parking devant la chapelle St-Fiacre Plouider
Tarif : – –
L’association Pont-du-Châtel Animation en partenariat avec Henchou Gwechall propose sa traditionnelle randonnée de La St-Fiacre. À partir de 14h, la randonnée parcourt les sentiers et routes sur environ 10 km.
À partir de 16h au Castellic, un goûter campagnard sera servi aux participants qui le souhaitent.
Le tarif inclut une aide précieuse à Henchou Gwechall qui participe activement tout au long de l’année à l’entretien des chemins de Plouider.
Sur inscription à effectuer avant le 23 août 2025 auprès de Claude & Sandrine ABALAIN. .
Parking devant la chapelle St-Fiacre 12, Pont-du-Châtel Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 6 03 07 80 47
