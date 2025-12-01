Rando de Noël

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 08:30:00

fin : 2025-12-21 10:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Dans le cadre de l’animation du village de Noël, la Mairie, les Joggeurs du Beffroi et le Trail de Kériolet s’associent pour organiser la Randonnée de Noël.

Que vous soyez marcheurs ou coureurs, venez partager un moment convivial et découvrir des lieux exceptionnellement ouverts pour l’occasion !

2 circuits de 5km ou 10 km. Départ entre 8h30 et 10h30

Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’association Handi Sport CO Breizh.

Nous vous attendons nombreux sur nos chemins !

Inscription sur place .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando de Noël Concarneau a été mis à jour le 2025-11-12 par OTC CCA