Rando de Noël de Lalbenque Lalbenque

Place du Fajal Lalbenque Lot

Début : 2025-12-14 07:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Les parcours amèneront les plus courageux au Mont St Cyr faire quelques segments sympathiques. Il faudra être affuté car ce sera 70Km et 2000m de D+ qu’il faudra avaler ! Bien sûr des parcours plus softs seront proposés de 20 à 50km avec des dénivelés plus raisonnables.

Rappelons que la Rando de Noël est née en octobre 2021, de l’idée un peu folle de Charly Lonjou alors que le VTT Lalbenque se lançait dans l’organisation de randonnées et à la sortie d’une Lalbenquoise à ST Géry plutôt réussie. Organiser une rando en décembre au pied levé c’était du jamais vu dans le secteur ! C’était risqué et il a fallu du courage mais nous nous sommes lancés dans cette entreprise avec entrain et en quelques semaines le projet était en place une rando conviviale, pour tous, festive et en plus avec une collation. Nous marchions dans l’inconnu mais force est de constater que l’idée était finalement géniale. 420 participants nous ont fait confiance en 2021. Puis 600, 760 et plus de 900 en 2024 pour la 4ème édition !!! Que nous réserve 2025 ?

Un tel succès n’était pas attendu ! Nous essayons de proposer une jolie rando avec des parcours qui correspondent aux débutants comme au plus aguerris le tout de façon festive.

Si nos effectifs le permettent, cette année encore, vous aurez droit au vin chaud, à une soupe chaude, à la bière Ratz et à une petite assiette le tout accompagné d’une bandas.

Alors pensez d’ores et déjà à réserver votre dimanche 14 décembre !!! Nous comptons sur vous et allons faire le maximum pour vous donner du plaisir.

Place du Fajal Lalbenque 46230 Lot Occitanie vttlalbenque@hotmail.com

English :

The courses will take the bravest riders to Mont St Cyr for some nice segments. You’ll need to be sharp, as you’ll be swallowing 70km and 2000m of D+! Of course, there will also be softer routes of between 20 and 50km with more reasonable gradients.

Let’s not forget that the Rando de Noël was born in October 2021, from the crazy idea of Charly Lonjou, when VTT Lalbenque was just starting to organize hikes, and from a successful Lalbenquoise outing to ST Géry. Organizing a rando in December at short notice was unheard of in the area! It was risky, and it took courage, but we threw ourselves into the venture with gusto, and within a few weeks the project was in place: a convivial hike, for all, festive and with a snack to boot. We were walking into the unknown, but we have to admit that the idea was brilliant in the end. 420 participants put their trust in us in 2021. Then 600, 760 and over 900 in 2024 for the 4th edition!!!? What does 2025 have in store for us?

Such success was not expected! We’re trying to put on a great event, with routes to suit beginners as well as the more experienced, all in a festive atmosphere.

If our numbers permit, this year you’ll be treated to mulled wine, hot soup, Ratz beer and a small plate, all accompanied by a bandas.

So don’t forget to book your Sunday, December 14! We’re counting on you, and we’ll be doing our utmost to give you a good time.

German :

Die Strecken führen die Mutigsten zum Mont St Cyr, wo sie einige schöne Abschnitte absolvieren können. Sie müssen gut trainiert sein, denn es sind 70 km und 2000 m Höhenunterschied, die Sie bewältigen müssen! Natürlich werden auch weichere Strecken von 20 bis 50 km mit vernünftigeren Höhenunterschieden angeboten.

Die Weihnachtswanderung wurde im Oktober 2021 aus einer verrückten Idee von Charly Lonjou geboren, als der VTT Lalbenque gerade anfing, Wanderungen zu organisieren, und eine Lalbenquoise in ST Géry einen erfolgreichen Ausflug unternahm. Im Dezember kurzfristig eine Wanderung zu organisieren, war in der Gegend noch nie vorgekommen! Es war riskant und erforderte Mut, aber wir stürzten uns voller Elan in das Unternehmen und innerhalb weniger Wochen stand das Projekt: eine gesellige Wanderung für alle, festlich und außerdem mit einem Imbiss. Wir gingen ins Ungewisse, aber man muss feststellen, dass die Idee letztendlich genial war. 420 Teilnehmer vertrauten uns im Jahr 2021. Dann 600, 760 und über 900 im Jahr 2024 für die 4. Ausgabe!!!? Was wird uns 2025 erwarten?

Ein solcher Erfolg war nicht erwartet worden! Wir versuchen, eine schöne Wanderung mit Strecken anzubieten, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind, und das alles auf festliche Weise.

Wenn es unsere Mitgliederzahl zulässt, werden Sie auch dieses Jahr wieder Glühwein, eine heiße Suppe, Ratz-Bier und einen kleinen Teller bekommen, alles begleitet von einer Bandas.

Denken Sie also schon jetzt daran, sich Sonntag, den 14. Dezember, zu reservieren!!! Wir zählen auf Sie und werden unser Bestes geben, um Ihnen Freude zu bereiten.

Italiano :

I percorsi porteranno i corridori più coraggiosi fino a Mont St Cyr per alcuni segmenti divertenti. Dovrete essere allenati perché dovrete percorrere 70 km e 2000 metri di dislivello! Naturalmente, ci saranno anche percorsi più morbidi, tra i 20 e i 50 km, con pendenze più ragionevoli.

La Rando de Noël è nata nell’ottobre 2021, da un’idea un po’ folle di Charly Lonjou, quando il VTT Lalbenque stava iniziando a organizzare corse e dopo un’uscita Lalbenquoise di successo a ST Géry. Organizzare una corsa a dicembre con poco preavviso non era mai stato fatto nella zona! Era rischioso e richiedeva coraggio, ma ci siamo lanciati con entusiasmo nell’impresa e nel giro di poche settimane il progetto era pronto: un’escursione amichevole, per tutti, festosa e con una merenda. Stavamo andando incontro all’ignoto, ma dobbiamo ammettere che alla fine l’idea è stata brillante. 420 partecipanti ci hanno dato fiducia nel 2021. Poi 600, 760 e più di 900 nel 2024 per la quarta edizione!!!? Cosa ci riserva il 2025?

Un tale successo era inaspettato! Stiamo cercando di offrire una grande camminata, con percorsi adatti sia ai principianti che ai più esperti, il tutto in un’atmosfera di festa.

Se i numeri lo permetteranno, quest’anno vi offriremo vin brulé, zuppa calda, birra Ratz e un piccolo piatto di cibo, il tutto accompagnato da una bandas.

Non dimenticate quindi di prenotare per domenica 14 dicembre! Contiamo su di voi e faremo del nostro meglio per farvi divertire.

Espanol :

Los recorridos llevarán a los más valientes hasta el Mont St Cyr para disfrutar de algunos segmentos. Tendrás que estar atento porque tendrás que cubrir 70 km y 2.000 m de desnivel Por supuesto, habrá rutas más suaves de entre 20 y 50 km con pendientes más razonables.

El Rando de Noël nació en octubre de 2021, de la idea un poco loca de Charly Lonjou, cuando la VTT Lalbenque estaba empezando a organizar paseos y después de una exitosa salida Lalbenquoise a ST Géry. Organizar una salida en diciembre con poca antelación era algo inaudito en la zona Era arriesgado y había que ser valiente, pero nos lanzamos a la aventura con ganas y en pocas semanas el proyecto estaba en marcha: una marcha amistosa, para todos, festiva y con un tentempié. Caminábamos hacia lo desconocido, pero hay que reconocer que al final la idea fue brillante. 420 participantes confiaron en nosotros en 2021. Luego 600, 760 y ¡¡¡más de 900 en 2024 para la 4ª edición!!!? ¿Qué nos depara el 2025?

¡Un éxito tan inesperado! Intentamos ofrecer una gran marcha, con recorridos adaptados tanto a los principiantes como a los más experimentados, todo ello en un ambiente festivo.

Si el número de participantes lo permite, este año se ofrecerá vino caliente, sopa caliente, cerveza Ratz y un pequeño plato de comida, todo ello acompañado de una banda.

Así que no olvides reservar tu plaza para el domingo 14 de diciembre Contamos contigo y haremos todo lo posible para que lo pases bien.

