Rando de printemps Chablis dimanche 29 mars 2026.
Chablis Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Venez participer à la traditionnelle randonnée de printemps des Sentiers Chablisiens ! N’oubliez pas d’apporter votre gobelet, ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée. 3 parcours possibles 10, 15 et 20 km. .
Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 72 39 26
