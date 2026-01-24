Rando de Printemps Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons
Rando de Printemps Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons dimanche 12 avril 2026.
Rando de Printemps
Salle des fêtes 11 Rue du Stade Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Dimanche 12 avril à partir de 7h Randonnée pédestre et VTT organisées par l’association Use S’mell.
Départ de la salle des fêtes de Saint-Pal-de-Mons .
.
Salle des fêtes 11 Rue du Stade Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday April 12 from 7am: Hiking and mountain biking organized by the Use S’mell association.
Departure from Saint-Pal-de-Mons village hall.
L’événement Rando de Printemps Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron