Rando de Printemps Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons

Rando de Printemps

Salle des fêtes 11 Rue du Stade Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Dimanche 12 avril à partir de 7h Randonnée pédestre et VTT organisées par l’association Use S’mell.

Départ de la salle des fêtes de Saint-Pal-de-Mons .

Salle des fêtes 11 Rue du Stade Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Sunday April 12 from 7am: Hiking and mountain biking organized by the Use S’mell association.

Departure from Saint-Pal-de-Mons village hall.

