Rando de Varennes

Départ de l’école Varennes Yonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée au choix de 10 ou 15 km à travers de beaux paysages. Ravitaillement prévu à mi-parcours pour reprendre des forces. Convivialité et grand bol d’air garantis ! .

Départ de l’école Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rando de Varennes

L’événement Rando de Varennes Varennes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois