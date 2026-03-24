Rando de Varennes Varennes
Rando de Varennes Varennes dimanche 19 avril 2026.
Rando de Varennes
Départ de l’école Varennes Yonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée au choix de 10 ou 15 km à travers de beaux paysages. Ravitaillement prévu à mi-parcours pour reprendre des forces. Convivialité et grand bol d’air garantis ! .
Départ de l’école Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rando de Varennes
L’événement Rando de Varennes Varennes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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