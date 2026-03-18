Rando déchets Parking des écoles Noth
Rando déchets Parking des écoles Noth dimanche 12 avril 2026.
Rando déchets
Parking des écoles 26 route de la Cazine Noth Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
En partenariat avec Mutualia et Evolis, l’association Dans Noth Pas organise une randonnée pour ramasser les déchets dans la nature. Au long d’un petit parcours, et dans la convivialité, venez participer à une action qui a du sens. .
Parking des écoles 26 route de la Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 27 30 77 dansnothpas@gmail.com
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English : Rando déchets
L’événement Rando déchets Noth a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Tourisme