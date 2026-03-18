Rando déchets Parking des écoles Noth

Rando déchets

Parking des écoles 26 route de la Cazine Noth Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

En partenariat avec Mutualia et Evolis, l’association Dans Noth Pas organise une randonnée pour ramasser les déchets dans la nature. Au long d’un petit parcours, et dans la convivialité, venez participer à une action qui a du sens. .

Parking des écoles 26 route de la Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 27 30 77 dansnothpas@gmail.com

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English : Rando déchets

L’événement Rando déchets Noth a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Tourisme