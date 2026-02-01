Rando-découverte de la rivière d’Ain et des zones humides Parking du belvédère des Bourlaches Onoz

Rando-découverte de la rivière d’Ain et des zones humides

Rando-découverte de la rivière d’Ain et des zones humides le samedi 7 février à 9h15. Rendez-vous sur le parking du belvédère des Bourlaches à Orgelet.

Parcours d’environ 8 km et 230 m de dénivelé positif. Sur inscription.

Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. .

Parking du belvédère des Bourlaches 2 Place de la Mairie Onoz 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 24 47 27 magalie.kherbouche@terredemeraude.fr

