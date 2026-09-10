Rando-découverte des installations extérieures du site industriel aéronautique de Cravant, Centre industriel aéronautique de Cravant, Deux Rivières

Informations pratiques

Rando-découverte des installations extérieures du site industriel aéronautique de Cravant Samedi 19 septembre, 14h00 Centre industriel aéronautique de Cravant Yonne

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Chablis, Cure, Yonne & Tonnerrois (03 86 42 80 80) | Prévoir une tenue de randonnée, un pique-nique et une lampe de poche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Le site industriel aéronautique de Cravant comprend entre autres une usine de production souterraine (qui ne se visite pas), une centrale de montage bétonnée et une piste d’envol.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les installations extérieures du projet français de 1940 et des travaux réalisés sous l’occupation allemande.

Déroulé de la Rando-découverte :

– 14h00 : rendez-vous à la Centrale de montage (Hangar ULM – Aérodrome Cravant-Vincelles) pour l’accueil et la présentation du circuit (12 km) | Parking sur le site ;

– 14h30-18h00 : parcours animé « Du projet Centre V au Frontreparatur AGO » (1940-1944) ;

– 18h30-20h : apéritif offert par Aviatroglo et le foyer socio-éducatif de Cravant. Pique-nique sorti du sac devant la centrale de montage et animation ;

– 20h-20h30 : projection sur les murs de la centrale « L’Atelier aéronautique de Cravant en 1944-1945 ».

Plus d’informations : www.aviatroglo.fr

Centre industriel aéronautique de Cravant Aérodrome de Cravant – Hangar ULM, 89460 Cravant Deux Rivières 89460 Cravant Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 19 60 91 16 http://www.aviatroglo.fr https://www.facebook.com/Aviatroglo-1914938065458954/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 42 80 80 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilchablis@chablis-tonnerrois.fr »}] [{« link »: « http://www.aviatroglo.fr »}] Ce site industriel aéronautique comprend entre autres une usine de production souterraine (qui ne se visite pas), une centrale de montage bétonnée et une piste d’envol. En 1940, ces installations sont destinées à produire le bombardier moyen LeO 45. Sous l’occupation, le site est aménagé par les Allemands pour y accueillir un atelier de réparation de chasseurs Focke-Wulf Fw190. À la Libération, les Français récupèrent un stock très important de pièces détachées et relancent l’assemblage du Fw190 sous l’appellation française AACr 6 (Atelier aéronautique de Cravant) puis NC 900, en avril 1945, avec la prise en compte de l’usine par la SNCAC (Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Centre). en voiture, itinéraire fléché à partir de la D606 (au rond-point de Vincelles en venant d’Auxerre et à hauteur du passage à niveau en venant de Cravant) | Suivre « Aéromodélisme » puis « Centrale de montage » | Parking sur le site.

Le site industriel aéronautique de Cravant comprend entre autres une usine de production souterraine (qui ne se visite pas), une centrale de montage bétonnée et une piste d’envol.

© Aviatroglo