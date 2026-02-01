Rando-découverte du marais de Brenet et de l’étang de Lissia Place de la Poste Arinthod

Rando-découverte du marais de Brenet et de l’étang de Lissia

Rando-découverte du marais de Brenet et de l’étang de Lissia le samedi 28 février à 09h15 sur le parking de la salle polyvalente à Arinthod.

Parcours d’environ 6 km et 160 m de dénivelé positif, sur une durée de 3h.

Sur réservation, prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. .

Place de la Poste Parking de la salle polyvalente Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 24 47 27 magalie.kherbouche@terredemeraude.fr

