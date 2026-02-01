Rando-découverte du marais de Brenet et de l’étang de Lissia Place de la Poste Arinthod
samedi 28 février 2026.
Place de la Poste Parking de la salle polyvalente Arinthod Jura
Gratuit
Début : 2026-02-28 09:15:00
fin : 2026-02-28 12:15:00
2026-02-28
Rando-découverte du marais de Brenet et de l’étang de Lissia le samedi 28 février à 09h15 sur le parking de la salle polyvalente à Arinthod.
Parcours d’environ 6 km et 160 m de dénivelé positif, sur une durée de 3h.
Sur réservation, prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. .
Place de la Poste Parking de la salle polyvalente Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 24 47 27 magalie.kherbouche@terredemeraude.fr
