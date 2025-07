Rando découverte et journée récréative Le Clerjus

Rando découverte et journée récréative Le Clerjus dimanche 10 août 2025.

Rando découverte et journée récréative

place du champ de foire Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 08:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Venez découvrir les artisans et les producteurs locaux le long de 2 circuits d’environ 5 et 10km. ( inscription 2€/ marcheur)

Un itinéraire permettra aussi de vous faire découvrir le patrimoine local.

Départ marcheurs entre 8h00 et 12h00.

À partir de 11 h00 , jeux en plein air gratuits jeux anciens , jeux en bois, jeux surdimensionnés, tir à la corde…

Restauration rapide de 11h30 à 14h30.Tout public

2 .

place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 7 72 43 24 48

English :

Come and discover local craftsmen and producers along 2 circuits of around 5 and 10km (registration 2?/walker)

An itinerary will also enable you to discover the local heritage.

Departure for walkers between 8:00 and 12:00.

From 11:00 am, free outdoor games: antique games, wooden games, oversized games, tug-of-war…

Fast food from 11:30 a.m. to 2:30 p.m.

German :

Entdecken Sie die lokalen Handwerker und Produzenten auf zwei Rundwegen von ca. 5 und 10 km Länge (Anmeldung 2?/Wanderer)

Eine Route wird Ihnen auch das lokale Kulturerbe näher bringen.

Start der Wanderer zwischen 8.00 und 12.00 Uhr.

Ab 11:00 Uhr kostenlose Spiele im Freien: alte Spiele, Holzspiele, überdimensionale Spiele, Seilziehen…

Schnellrestaurants von 11:30 bis 14:30 Uhr.

Italiano :

Venite a scoprire gli artigiani e i produttori locali lungo 2 percorsi di circa 5 e 10 km (iscrizione 2?/camminatore)

Un percorso vi permetterà anche di scoprire il patrimonio locale.

Partenza per i camminatori tra le 8.00 e le 12.00.

Dalle 11.00, giochi liberi all’aperto: giochi di una volta, giochi di legno, giochi di dimensioni eccessive, tiro alla fune…

Fast food dalle 11.30 alle 14.30.

Espanol :

Venga a descubrir a los artesanos y productores locales a lo largo de 2 rutas de unos 5 y 10 km (inscripción 2?/paseante)

Uno de los recorridos le permitirá también descubrir el patrimonio local.

Salida de los senderistas entre las 8.00 h y las 12.00 h.

A partir de las 11.00 h, juegos gratuitos al aire libre: juegos antiguos, juegos de madera, juegos de gran tamaño, tira y afloja…

Comida rápida de 11.30 a 14.30 h.

L’événement Rando découverte et journée récréative Le Clerjus a été mis à jour le 2025-07-29 par OT EPINAL ET SA REGION