Saumont-la-Poterie

Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays

Saumont-la-Poterie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 à 14h, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Commun de

Saumont-la-Poterie et Ménerval (ASPC) organise une visite Lire le bocage actuel avec son bâti ancien . Au programme: Rando-découverte du paysage et patrimoine bâti en Pays de Bray qui raconte l’histoire des villages

de Saumont-la-Poterie et Ménerval, réunis par le pont de Coq du XVIIème siècle. .

Saumont-la-Poterie 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 87 13

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English : Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays

L’événement Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays Saumont-la-Poterie a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray