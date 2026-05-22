Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays Saumont-la-Poterie
Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays Saumont-la-Poterie samedi 27 juin 2026.
Saumont-la-Poterie
Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays
Saumont-la-Poterie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin 2026 à 14h, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Commun de
Saumont-la-Poterie et Ménerval (ASPC) organise une visite Lire le bocage actuel avec son bâti ancien . Au programme: Rando-découverte du paysage et patrimoine bâti en Pays de Bray qui raconte l’histoire des villages
de Saumont-la-Poterie et Ménerval, réunis par le pont de Coq du XVIIème siècle. .
Saumont-la-Poterie 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 87 13
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English : Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays
L’événement Rando-découverte Journées du Patrimoine de Pays Saumont-la-Poterie a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray