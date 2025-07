Rando découverte Rue de l’école La Chapelle-Aubareil

Rando découverte Rue de l’école La Chapelle-Aubareil dimanche 6 juillet 2025 09:00:00.

Rando découverte

Rue de l’école Place de l’église La Chapelle-Aubareil Dordogne

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Randonnée organisée par l’association Petit Patrimoine Albarois ».

Balade de 8,5 km (possibilité 6 km).

Nos admis les animaux ne sont pas admis même tenus en laisse.

Pot du retour offert.

Réservation conseillée

Rue de l’école Place de l’église La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 22 29 84

English : Rando découverte

Walk organized by the association Petit Patrimoine Albarois ».

Walk 8.5 km (possibility 6 km).

Pets are not allowed, even on a leash.

Return drink offered.

Reservation recommended

German : Rando découverte

Wanderung, organisiert von der Vereinigung Petit Patrimoine Albarois ».

Wanderung von 8,5 km (Möglichkeit 6 km).

Nos admis les animaux ne sont pas admis même tenus en laisse.

Anschließend wird ein Umtrunk angeboten.

Reservierung empfohlen

Italiano :

Passeggiata organizzata dall’associazione Petit Patrimoine Albarois.

8,5 km di passeggiata (6 km possibili).

Gli animali domestici non sono ammessi, nemmeno al guinzaglio.

Bevande al ritorno.

Prenotazione consigliata

Espanol : Rando découverte

Paseo organizado por la asociación Petit Patrimoine Albarois.

Recorrido de 8,5 km (6 km posibles).

No se admiten animales, ni siquiera con correa.

Bebidas a la vuelta.

Se recomienda reservar

L’événement Rando découverte La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère