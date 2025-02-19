Roost-Warendin

Rando-découverte Le terril de l’Escarpelle

Rue de la Pâturelle Roost-Warendin Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Accompagné d’un guide, lancez-vous à l’assaut du terril de l’Escarpelle, reconverti aujourd’hui en une zone naturelle préservée avec sa flore si particulière. Des sentiers aménagés et quatre belvédères vous offriront une lecture du paysage minier.

Et j’passe mes vacances tout in haut de ch’terril ! Accompagné d’un guide, lancez-vous à l’assaut du terril de l’Escarpelle, reconverti aujourd’hui en une zone naturelle préservée avec sa flore si particulière. Des sentiers aménagés et quatre belvédères vous offriront une lecture du paysage minier unique (chevalement, cités et terrils). .

Rue de la Pâturelle Roost-Warendin 59286 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Accompanied by a guide, take on the challenge of the Escarpelle slag heap, now converted into a protected natural area with its own distinctive flora. A series of trails and four lookouts offer a glimpse of the mining landscape.

L’événement Rando-découverte Le terril de l’Escarpelle Roost-Warendin a été mis à jour le 2025-02-19 par Office de tourisme du Douaisis