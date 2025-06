Rando défis et énigmes – Vielle-Tursan 29 juin 2025 14:00

Landes

Rando défis et énigmes Vielle-Tursan Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 14:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Organisée par l’association « @ Coeur »

DIMANCHE 29 JUIN 2025

PARCOURS 4 et 6 kms

ACCUEIL 14:00 Place des Pyrénées

PARCOURS ENFANTS: 4 KMS AVEC 5 ÉPREUVES FORT BOYARD et 4 ÉPREUVES ADAPTÉES POUR LES PLUS PETITS (MOINS DE 7 ANS)

PARCOURS ADULTES 6 KMS AVEC 6 ÉNIGMES

UNE RÉCOMPENSE POUR CHAQUE ENFANT

TARIFS UNIQUE 3€

Boissons et pâtisseries

INSCRIPTIONS AVANT LE 21 Juin .

Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48

English : Rando défis et énigmes

German : Rando défis et énigmes

Italiano :

Espanol : Rando défis et énigmes

L’événement Rando défis et énigmes Vielle-Tursan a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Aire sur l’Adour