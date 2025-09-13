Rando Déjeuner Fontclaireau Mansle-les-Fontaines

Rando Déjeuner Fontclaireau Mansle-les-Fontaines samedi 13 septembre 2025.

Rando Déjeuner

Fontclaireau Ecole Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 08:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Parcours de 8 ou 14 km. Rando seule ou déjeuner rando

.

Fontclaireau Ecole Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 85 01 28

English :

8 or 14 km routes. Single hike or lunch hike

German :

Strecken von 8 oder 14 km. Nur Wanderung oder Wandermittagessen

Italiano :

Percorsi di 8 o 14 km. Escursione da soli o con pranzo

Espanol :

Rutas de 8 o 14 km. Caminata en solitario o caminata con almuerzo

L’événement Rando Déjeuner Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente