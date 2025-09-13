Rando Déjeuner Fontclaireau Mansle-les-Fontaines
Rando Déjeuner Fontclaireau Mansle-les-Fontaines samedi 13 septembre 2025.
Rando Déjeuner
Fontclaireau Ecole Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
Début : 2025-09-13 08:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Parcours de 8 ou 14 km. Rando seule ou déjeuner rando
Fontclaireau Ecole Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 85 01 28
English :
8 or 14 km routes. Single hike or lunch hike
German :
Strecken von 8 oder 14 km. Nur Wanderung oder Wandermittagessen
Italiano :
Percorsi di 8 o 14 km. Escursione da soli o con pranzo
Espanol :
Rutas de 8 o 14 km. Caminata en solitario o caminata con almuerzo
L’événement Rando Déjeuner Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente