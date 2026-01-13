Rando des 15 Salles des fêtes Puygiron

Rando des 15

Salles des fêtes Quartier La bégure, la Tuilière Puygiron Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5€ pour le 7 km marche et 8€ pour les autres circuits (gratuit -12ans).

Début : 2026-03-01 08:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

L’association Rando des 15 “Découverte de la Valdaine” organise une nouvelle journée de randonnées.

4 circuits VTT/VTTAE et 4 circuits Marche ou Trail sont proposés pour cette édition.

.

Salles des fêtes Quartier La bégure, la Tuilière Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 09 41 35 rando.des.15.drome@gmail.com

English :

The Rando des 15 association ?Découverte de la Valdaine? is organizing another day of hiking.

4 mountain bike/ATV circuits and 4 walking or trail circuits are on offer this year.

L’événement Rando des 15 Puygiron a été mis à jour le 2026-01-13 par Montélimar Tourisme Agglomération