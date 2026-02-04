Rando des 2 lacs

Rue du dessus des Vallées Château-la-Vallière Indre-et-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 8.5 EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 07:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Pour célébrer ce début d’année, nous vous préparons une édition de La Rando des Deux Lacs particulièrement mémorable le dimanche 15 mars prochain.

Cette année, nous avons peaufiné un parcours qui fait la part belle à la nature vous profiterez du calme au bord de l’eau et de la lumière printanière sur nos sentiers préférés. Et parce qu’une randonnée réussie se termine toujours par un moment de partage, nous vous attendons sur nos stands pour un goûter convivial et gourmand. Ce sera l’occasion idéale de reprendre des forces ensemble et de débriefer nos meilleurs moments de la journée autour de quelques douceurs.

Nous avons vraiment hâte de partager ce moment avec vous ! Vous trouverez tous les détails pratiques sur l’affiche jointe.

À vos chaussures, nous vous attendons nombreux !

Rue du dessus des Vallées Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 98 35 20 randoclubcastelvalerie@gmail.com

English :

To celebrate the start of the new year, we’re preparing a particularly memorable edition of La Rando des Deux Lacs on Sunday March 15.

L’événement Rando des 2 lacs Château-la-Vallière a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE