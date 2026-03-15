Rando des 3 Etangs

Rozanduc Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 07:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Organisée par les Cyclos et randonneurs de la Cité des Etangs.

Accueil à partir de 7h30.

Complexe sportif Colette Besson Rozanduc, Route de Coray Rosporden

Marche 5€

Cyclos 4€ licenciés FFCT 6€ non licenciés

VAE Homologués acceptés

Parcours fléchés, ravitaillement sur les parcours jusqu’à 11h00 .

Rozanduc Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 72 80 25 04

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English : Rando des 3 Etangs

L’événement Rando des 3 Etangs Rosporden a été mis à jour le 2026-03-10 par OTC CCA