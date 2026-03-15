Rando des 3 Etangs Rosporden
Rando des 3 Etangs Rosporden dimanche 15 mars 2026.
Rando des 3 Etangs
Rozanduc Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 07:30:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Organisée par les Cyclos et randonneurs de la Cité des Etangs.
Accueil à partir de 7h30.
Complexe sportif Colette Besson Rozanduc, Route de Coray Rosporden
Marche 5€
Cyclos 4€ licenciés FFCT 6€ non licenciés
VAE Homologués acceptés
Parcours fléchés, ravitaillement sur les parcours jusqu’à 11h00 .
Rozanduc Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 72 80 25 04
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English : Rando des 3 Etangs
L’événement Rando des 3 Etangs Rosporden a été mis à jour le 2026-03-10 par OTC CCA