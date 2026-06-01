Rando des 4 Croix Brancourt-en-Laonnois
Rando des 4 Croix Brancourt-en-Laonnois dimanche 28 juin 2026.
Brancourt-en-Laonnois
Rando des 4 Croix
Brancourt-en-Laonnois Aisne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Rendez-vous le dimanche 28 juin 2026 à partir de 9h00 pour la rando des 4 Croix de Brancourt-En-Laonnois.
Au programme:
3 circuit de 5-10 et 14 kilomètres .
Ravitaillement sur le parcours.
Collation offerte au retour le midi.
tarifs:
Pré-inscription 6€
inscription sur place 8€
Rendez-vous le dimanche 28 juin 2026 à partir de 9h00 pour la rando des 4 Croix de Brancourt-En-Laonnois.
Au programme:
3 circuit de 5-10 et 14 kilomètres .
Ravitaillement sur le parcours.
Collation offerte au retour le midi.
tarifs:
Pré-inscription 6€
inscription sur place 8€ .
Brancourt-en-Laonnois 02320 Aisne Hauts-de-France marielaure_rouyer@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on Sunday June 28, 2026 from 9:00 am for the 4 Crosses of Brancourt-En-Laonnois.
On the program:
3 circuits of 5-10 and 14 kilometers.
Refreshments along the way.
Snack offered on return at lunchtime.
prices:
Pre-registration 6?
on-site registration 8?
L’événement Rando des 4 Croix Brancourt-en-Laonnois a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard