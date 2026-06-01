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Rando des 4 Croix Brancourt-en-Laonnois

Rando des 4 Croix Brancourt-en-Laonnois

Rando des 4 Croix Brancourt-en-Laonnois dimanche 28 juin 2026.

Ville : 02320 Brancourt-en-Laonnois

Département : Aisne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Brancourt-en-Laonnois

Rando des 4 Croix

Brancourt-en-Laonnois Aisne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Rendez-vous le dimanche 28 juin 2026 à partir de 9h00 pour la rando des 4 Croix de Brancourt-En-Laonnois.

Au programme:
3 circuit de 5-10 et 14 kilomètres .

Ravitaillement sur le parcours.

Collation offerte au retour le midi.

tarifs:
Pré-inscription 6€
inscription sur place 8€
Rendez-vous le dimanche 28 juin 2026 à partir de 9h00 pour la rando des 4 Croix de Brancourt-En-Laonnois.

Au programme:
3 circuit de 5-10 et 14 kilomètres .

Ravitaillement sur le parcours.

Collation offerte au retour le midi.

tarifs:
Pré-inscription 6€
inscription sur place 8€   .

Brancourt-en-Laonnois 02320 Aisne Hauts-de-France   marielaure_rouyer@yahoo.fr

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English :

See you on Sunday June 28, 2026 from 9:00 am for the 4 Crosses of Brancourt-En-Laonnois.

On the program:
3 circuits of 5-10 and 14 kilometers.

Refreshments along the way.

Snack offered on return at lunchtime.

prices:
Pre-registration 6?
on-site registration 8?

L’événement Rando des 4 Croix Brancourt-en-Laonnois a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard