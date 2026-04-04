Rando des Abers Lieu-dit Le Coat Le Drennec

Le Drennec

Rando des Abers

Lieu-dit Le Coat Complexe sportif du Coat Le Drennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Drennec Ribin VTT organise sa traditionnelle rando des Abers. Départs du Coat de 7h30 à 11h. Circuits VTT, circuits marche de 8 et 13 kms, circuits Gravel et nouveauté cette année un parcours Trail de 12 kms. .

Lieu-dit Le Coat Complexe sportif du Coat Le Drennec 29860 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando des Abers

L’événement Rando des Abers Le Drennec a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS