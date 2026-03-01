Rando des Bois ZA La Perraudière Saint-Martin-du-Fouilloux

Rando des Bois

ZA La Perraudière Salle des Sports Saint-Martin Saint-Martin-du-Fouilloux Maine-et-Loire

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-05-01

Les circuits: 7km, 14km, 21km

Ravitaillement offert au Château de Serrant .

ZA La Perraudière Salle des Sports Saint-Martin Saint-Martin-du-Fouilloux 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 21 77 13 comitedesfetes49170@gmail.com

