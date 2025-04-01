RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud
RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud dimanche 12 avril 2026.
RANDO DES BOTTEREAUX
Salle du lac Saint-Viaud Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 10:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez marcher pour la traditionnelle Rando des Bottereaux !
Marche ou Running, 3 circuits 5 12 18 Km.
Départ libre de 8h à 10h pour le 12 & 18km et jusqu’à 10h30 pour le 5Km.
Café et brioche au départ. Ravitaillement sur les 3 circuits, sandwich et bottereaux à l’arrivée.
Apportez votre gobelet.
TOMBOLA GRATUITE.
carte bancaire non acceptée. .
Salle du lac Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 37 23 46 vitalgym44@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Saint Brevin