RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud

Salle du lac Saint-Viaud Loire-Atlantique

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 10:30:00

2026-04-12

Venez marcher pour la traditionnelle Rando des Bottereaux !

Marche ou Running, 3 circuits 5 12 18 Km.

Départ libre de 8h à 10h pour le 12 & 18km et jusqu’à 10h30 pour le 5Km.

Café et brioche au départ. Ravitaillement sur les 3 circuits, sandwich et bottereaux à l’arrivée.

Apportez votre gobelet.

TOMBOLA GRATUITE.

carte bancaire non acceptée. .

Salle du lac Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 37 23 46 vitalgym44@yahoo.fr

