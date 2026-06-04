Rupt-sur-Moselle

Rando des Chalets VTT

Quai de Parelle Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le départ libre et l’accueil des participants se feront entre 7h30 et 10h30. Trois parcours seront proposés, grand parcours 47 km 1 000 m D+, parcours intermédiaire 35 km 800 m D+, parcours découverte 15 km 260 m D+ et une journée 100 % VTT et bonne humeur !Tout public

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Quai de Parelle Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 98 84 54 26 philippethom7@gmail.com

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English :

Free departure and welcome of participants will take place between 7:30 and 10:30 am. Three routes will be offered: grand parcours: 47 km ? 1,000 m D+, intermediate course: 35 km ? 800 m D+, discovery course: 15 km ? 260 m D+ and a day of 100% mountain biking and good spirits!

L’événement Rando des Chalets VTT Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES