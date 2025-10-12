RANDO DES CHAPELLES Melrand
RANDO DES CHAPELLES
Melrand Morbihan
Randonnée pédestre et VTT.
> Marche 6. 10 et 15km.
> VTT 24, 34 et 43km
Inscriptions sur place dès 8h, à la salle polyvalente de Melrand.
Organisé par le comité de la vallée du Guelhouit et les cyclos coureurs Melrandais. .
