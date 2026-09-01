Rando des cygnes Mertzwiller
dimanche 20 septembre 2026 · Mertzwiller
Informations pratiques
Mertzwiller
Rando des cygnes
19a rue de Griesbach Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Au choix une balade bucolique de 6km ou un parcours un peu plus long et plus forestier de 12km. Départ et arrivée aux étangs des Cygnes à Mertzwiller.
Une nouvelle manifestation fait son apparition au calendrier de notre association : La rando des cygnes. Au choix une balade bucolique de 6km ou un parcours un peu plus long et plus forestier de 12km. Départ et arrivée aux étangs des Cygnes à Mertzwiller. .
19a rue de Griesbach Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 85 13 17 appma.mertzwiller@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Choose between a 6-kilometer scenic walk or a slightly longer, more wooded 12-kilometer route. The start and finish are at the %E9tangs des Cygnes in Mertzwiller.
L’événement Rando des cygnes Mertzwiller a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Mertzwiller (Bas-Rhin)
- Marché de Noël Mertzwiller 22 novembre 2026