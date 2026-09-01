Informations pratiques

Mertzwiller

Rando des cygnes

19a rue de Griesbach Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Au choix une balade bucolique de 6km ou un parcours un peu plus long et plus forestier de 12km. Départ et arrivée aux étangs des Cygnes à Mertzwiller.

Une nouvelle manifestation fait son apparition au calendrier de notre association : La rando des cygnes. Au choix une balade bucolique de 6km ou un parcours un peu plus long et plus forestier de 12km. Départ et arrivée aux étangs des Cygnes à Mertzwiller. .

19a rue de Griesbach Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 85 13 17 appma.mertzwiller@gmail.com

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English :

Choose between a 6-kilometer scenic walk or a slightly longer, more wooded 12-kilometer route. The start and finish are at the %E9tangs des Cygnes in Mertzwiller.

L’événement Rando des cygnes Mertzwiller a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte