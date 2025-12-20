Rando des deux chapelles Bignan
Rando des deux chapelles Bignan dimanche 29 mars 2026.
Rando des deux chapelles
Chapelle des Fontaines Bignan Morbihan
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Rando pédestre, circuits de 8-13-18 km. Parcours sport-santé de 2 à 5 km. Départ chapelle des Fontaines de 8h à 10h. 5€, 1€ reversé à l’asso. Des papillons pour Louna . Ravitaillement au Bezo, au km 13 et 18, apportez votre gobelet. Tombola. .
Chapelle des Fontaines Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 6 42 68 18 29
