Rando des écureuils Marcheprime

Rando des écureuils

Rue de la Gare Marcheprime Gironde

Rando des Ecureuils de Marcheprime le dimanche 28 septembre.

Point de RDV rue de la Gare à Marcheprime.

Départs libres de 8h à 9h

– 2 Randonnées Pédestre 11 Km et 17 Km

– 2 Randonnées Cyclo 75 Km et 100 Km

– 3 Randonnées VTT 25, 40, 50 Km

– 1 Rando GRAVEL de 65 Km avec trace GPS uniquement

Les Randonnées sont non compétitives. Aucun classement n’est effectué. Les parcours sont balisés pour les amateurs de balades sportives en sous-bois, sur des sentiers techniques au cœur des forêts des landes girondines.

Une pratique régulière du Cyclo, du Gravel et du VTT est nécessaire pour les parcours 40 Km (envir 170m D+), 50 Km (envir 180m D+) et 65 km (envir 180m D+). Les parcours VTT sont techniques avec des relances courtes et incisives. Le parcours Gravel ne comporte pas de grosse difficulté technique (ça passe!).

Renseignements/inscriptions http://rando.club-des-ecureuils.fr .

Rue de la Gare Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 40 13 vtt@club-des-ecureuils.fr

