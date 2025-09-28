Rando des écureuils Marcheprime
Rando des écureuils Marcheprime dimanche 28 septembre 2025.
Rando des écureuils
Rue de la Gare Marcheprime Gironde
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Rando des Ecureuils de Marcheprime le dimanche 28 septembre.
Point de RDV rue de la Gare à Marcheprime.
Départs libres de 8h à 9h
– 2 Randonnées Pédestre 11 Km et 17 Km
– 2 Randonnées Cyclo 75 Km et 100 Km
– 3 Randonnées VTT 25, 40, 50 Km
– 1 Rando GRAVEL de 65 Km avec trace GPS uniquement
Les Randonnées sont non compétitives. Aucun classement n’est effectué. Les parcours sont balisés pour les amateurs de balades sportives en sous-bois, sur des sentiers techniques au cœur des forêts des landes girondines.
Une pratique régulière du Cyclo, du Gravel et du VTT est nécessaire pour les parcours 40 Km (envir 170m D+), 50 Km (envir 180m D+) et 65 km (envir 180m D+). Les parcours VTT sont techniques avec des relances courtes et incisives. Le parcours Gravel ne comporte pas de grosse difficulté technique (ça passe!).
Renseignements/inscriptions http://rando.club-des-ecureuils.fr .
Rue de la Gare Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 25 40 13 vtt@club-des-ecureuils.fr
