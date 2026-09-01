Rando des flammes La Courtine
samedi 26 septembre 2026 · La Courtine
Informations pratiques
La Courtine
Rando des flammes
1 Place de la Mairie La Courtine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’amicale des sapeurs pompiers de La Courtine organise la rando des flammes.
Au programme :
– 2 parcours VTT de 20km (inscription en ligne 8€, sur place 10€) et 30km (inscription en ligne 10€, sur place 12€). Départs entre 13h et 14h30
– 1 parcours de marche de 10km (inscription en ligne 6€, sur place 8€). 1 seul départ groupé à 14h30
Ouvert aux VTTAE, ravitaillements, 1 cadeau aux premiers inscrits.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
Port du casque obligatoire .
1 Place de la Mairie La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Rando des flammes
L’événement Rando des flammes La Courtine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze