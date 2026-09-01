Informations pratiques

La Courtine

Rando des flammes

1 Place de la Mairie La Courtine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’amicale des sapeurs pompiers de La Courtine organise la rando des flammes.

Au programme :

– 2 parcours VTT de 20km (inscription en ligne 8€, sur place 10€) et 30km (inscription en ligne 10€, sur place 12€). Départs entre 13h et 14h30

– 1 parcours de marche de 10km (inscription en ligne 6€, sur place 8€). 1 seul départ groupé à 14h30

Ouvert aux VTTAE, ravitaillements, 1 cadeau aux premiers inscrits.

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

Port du casque obligatoire .

1 Place de la Mairie La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Rando des flammes

L’événement Rando des flammes La Courtine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze