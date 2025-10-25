Rando des Fontigeorgiens Saint-Georges-sur-Fontaine
Rando des Fontigeorgiens Saint-Georges-sur-Fontaine samedi 25 octobre 2025.
Rando des Fontigeorgiens
Saint-Georges-sur-Fontaine Seine-Maritime
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Rendez-vous le samedi 25 octobre à 9h00, au parking de la salle polyvalente de St Georges, pour une randonnée de 7 km. .
Saint-Georges-sur-Fontaine 76690 Seine-Maritime Normandie
