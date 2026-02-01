Rando des Fontigeorgiens Saint-Georges-sur-Fontaine

Rando des Fontigeorgiens

168 Place du Village Saint-Georges-sur-Fontaine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Rendez-vous le samedi 14 février à 9h00, au parking de la salle polyvalente de St Georges, pour une randonnée de 8km vers la forêt verte. .

