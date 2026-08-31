Informations pratiques

Cornil

Rando des fours à pain

Place Jean Marie Dauzier Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Enfilez vos chaussures, choisissez votre distance et partez sur les chemins de Cornil ! Entre montées qui chauffent les mollets, sous-bois et anciens fours à pain, cette randonnée a tout prévu pour mériter une bonne tranche de pain à l’arrivée.

La Rando des Fours à Pain propose effectivement trois parcours et invite les participants à découvrir les fours de la commune, avec ravitaillements et restauration à l’arrivée.

Départ à 8h30 – Circuits pédestres

3 circuits possibles cette année :

– 8km (d+320m)

– 12km (d+420m)

– 18km (d+525m)

Vente de pains et pizzas à partir de 11h30 – Ravitaillement -Buvette et grillades – .

Place Jean Marie Dauzier Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 22 43 64 foyerdesjeunesdecornil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando des fours à pain

L’événement Rando des fours à pain Cornil a été mis à jour le 2026-08-31 par Conseil Départemental de la Corrèze