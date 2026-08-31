Rando des fours à pain Cornil
dimanche 4 octobre 2026 · Cornil
Informations pratiques
Cornil
Rando des fours à pain
Place Jean Marie Dauzier Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Enfilez vos chaussures, choisissez votre distance et partez sur les chemins de Cornil ! Entre montées qui chauffent les mollets, sous-bois et anciens fours à pain, cette randonnée a tout prévu pour mériter une bonne tranche de pain à l’arrivée.
La Rando des Fours à Pain propose effectivement trois parcours et invite les participants à découvrir les fours de la commune, avec ravitaillements et restauration à l’arrivée.
Départ à 8h30 – Circuits pédestres
3 circuits possibles cette année :
– 8km (d+320m)
– 12km (d+420m)
– 18km (d+525m)
Vente de pains et pizzas à partir de 11h30 – Ravitaillement -Buvette et grillades – .
Place Jean Marie Dauzier Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 22 43 64 foyerdesjeunesdecornil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando des fours à pain
L’événement Rando des fours à pain Cornil a été mis à jour le 2026-08-31 par Conseil Départemental de la Corrèze
À voir aussi à Cornil (Corrèze)
- Le battement d’ailes – Les jeudis de la danse Cornil 1 octobre 2026