Rando des Hiboux

Stade municipal Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le LOSC VTT organise une rando VTT nocturne le vendredi 27 mars! Rendez-vous au stade pour le départ des parcours à partir de 19h.

Le LOSC VTT organise une rando VTT nocturne le vendredi 27 mars!

Deux parcours 20 ou 33 km.

Inscriptions sur Pyrenees chrono 20 euros pour la rando et le repas .

Stade municipal Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine micheltrey@free.fr

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English : Rando des Hiboux

LOSC VTT is organizing a night-time mountain bike event on Friday March 27! Meet at the stadium for the start of the routes from 7pm.

L’événement Rando des Hiboux Labenne a été mis à jour le 2026-03-11 par OTI LAS