Rando des Jonquilles Grande Halle Luzy

Rando des Jonquilles

Grande Halle 1 Rue du Gué Luzy Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Le comité des fêtes organise une journée randonnées pédestres et VTT le dimanche 29 mars 2026. Inscriptions de 8h à 11h (sauf grand circuit 10h max). Départ de la Grande Halle.

Randonnées pédestres 6-12-18 km, VTT 25-38-49 km. Ravitaillement sur les parcours.

Tarifs Gratuit pour les de 12 ans 3€ les 6km 5€ les 12-18km 5€ pour les VTT.

Repas Blanquette de veau riz fromage crêpe café. Tarif repas 12€/adultes 8€/enfants. Renseignements au 06 81 65 94 55 ou 06 74 92 92 34. .

Grande Halle 1 Rue du Gué Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 92 92 34

