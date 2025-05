Rando des Lacs – Rue de l’Abbé Mansuy Badonviller, 1 juin 2025 07:00, Badonviller.

Meurthe-et-Moselle

Rando des Lacs Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Le CC VTT de Badonviller a le plaisir de vous inviter à sa célèbre Rando des Lacs autour de Pierre Percée. Plusieurs circuits VTT 10, 20, 35 et 45 km autour du Lac de Pierre Percée ; Route 35, 60, 90 et 120 km ; Marche 5, 12 et 18 km ; Gravel 40km.

Buvette et restauration et un cadeau souvenir à chaque participant à l’arrivée.

Informations et inscriptions sur ccvtt-badonviller.com ou au 06 95 54 19 23. Inscriptions sur Hello Asso avant le mercredi 21 mai 2025.Tout public

.

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy

Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 95 54 19 23

English :

CC VTT de Badonviller is pleased to invite you to its famous Rando des Lacs around Pierre Percée. Several circuits: MTB 10, 20, 35 and 45 km around Lac de Pierre Percée; Road 35, 60, 90 and 120 km; Walking: 5, 12 and 18 km; Gravel: 40km.

Refreshments and a souvenir gift for each participant at the finish.

Information and registration on ccvtt-badonviller.com or 06 95 54 19 23. Registration on Hello Asso before Wednesday May 21, 2025.

German :

Der CC VTT de Badonviller freut sich, Sie zu seinem berühmten Rando des Lacs rund um Pierre Percée einladen zu können. Mehrere Strecken: MTB 10, 20, 35 und 45 km rund um den See von Pierre Percée; Straße 35, 60, 90 und 120 km; Wandern: 5, 12 und 18 km; Schotter: 40 km.

Getränke und Speisen sowie ein Erinnerungsgeschenk für jeden Teilnehmer bei der Ankunft.

Informationen und Anmeldungen auf ccvtt-badonviller.com oder unter 06 95 54 19 23. Anmeldungen auf Hello Asso bis Mittwoch, den 21. Mai 2025.

Italiano :

Il CC VTT di Badonviller è lieto di invitarvi alla sua famosa Rando des Lacs intorno a Pierre Percée. Diversi circuiti: MTB 10, 20, 35 e 45 km intorno al Lac de Pierre Percée; Strada 35, 60, 90 e 120 km; Camminata: 5, 12 e 18 km; Sterrato: 40 km.

Ristoro e regalo ricordo per ogni partecipante all’arrivo.

Informazioni e iscrizioni su ccvtt-badonviller.com o 06 95 54 19 23. Iscrizioni su Hello Asso entro mercoledì 21 maggio 2025.

Espanol :

El CC VTT de Badonviller tiene el placer de invitarle a su famoso Rando des Lacs alrededor de Pierre Percée. Varios circuitos: BTT 10, 20, 35 y 45 km alrededor del Lac de Pierre Percée; Carretera 35, 60, 90 y 120 km; Senderismo: 5, 12 y 18 km; Grava: 40 km.

Refrescos y un regalo de recuerdo para cada participante en la meta.

Información e inscripciones en ccvtt-badonviller.com o en el 06 95 54 19 23. Inscripciones en Hello Asso antes del miércoles 21 de mayo de 2025.

L’événement Rando des Lacs Badonviller a été mis à jour le 2025-05-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS