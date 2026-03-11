Rando des Lamiñak Tardets-Sorholus

Rando des Lamiñak

Marché couvert Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Vous êtes invités à participer à l’animation sportive au profit de l’association des parents d’élèves du regroupement des écoles de Tardets-Montory-Licq, organisée à Tardets.

Dans le cadre fabuleux autour de La Madeleine , point culminant au-dessus de Tardets, vous aurez le choix entre de la rando VTT, du trail ou de la marche. Voici le programme

– VTT 35 km 1300 D+, 20 km 700 D+,

– Trail 15 km 500 D+,

– Marche 13 km 350 D+.

– Départs libres pour VTT et marche de 7 h 30 à 9 h.

– Départ Trail 9 h 30.

Inscriptions au marché couvert sur présentation d’un certificat médical, PPS valide ou licence pour le trail. .

