Rando des Lamiñak Tardets-Sorholus dimanche 26 avril 2026.
Vous êtes invités à participer à l’animation sportive au profit de l’association des parents d’élèves du regroupement des écoles de Tardets-Montory-Licq, organisée à Tardets.
Dans le cadre fabuleux autour de La Madeleine , point culminant au-dessus de Tardets, vous aurez le choix entre de la rando VTT, du trail ou de la marche. Voici le programme
– VTT 35 km 1300 D+, 20 km 700 D+,
– Trail 15 km 500 D+,
– Marche 13 km 350 D+.
– Départs libres pour VTT et marche de 7 h 30 à 9 h.
– Départ Trail 9 h 30.
Inscriptions au marché couvert sur présentation d’un certificat médical, PPS valide ou licence pour le trail. .
