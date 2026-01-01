Rando des Passeurs Chapelle-des-Bois
Rando des Passeurs Chapelle-des-Bois mardi 6 janvier 2026.
Rando des Passeurs
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 14:00:00
fin : 2026-01-08 16:30:00
Date(s) :
2026-01-06 2026-01-08
Sur les traces des héros de la Seconde Guerre Mondiale, découvrez l’itinéraire de celles et ceux qui ont marqué l’histoire du village de Chapelle des Bois. .
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando des Passeurs
L’événement Rando des Passeurs Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-01-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS