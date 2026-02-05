Rando des p’tits drôles Mazeray
Rando des p’tits drôles Mazeray dimanche 1 mars 2026.
Rando des p’tits drôles
Stade de foot Mazeray Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
avec pot de l’amitié offert à l’arrivée (prenez votre gobelet)
Début : 2026-03-01 08:00:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
2026-03-01
rando VTT un parcours de 22km et jusqu’à 44km pour les plus téméraires avec 5 boucles techniques.
Rando marche 2 parcours de 6km et 9 km
Départ 8h du stade de Mazeray
6€ avec pot de l’amitié offert à l’arrivée (penser à amener vos gobelets)
Stade de foot Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 52 78 lesptitsdrolesdurpi@outlook.fr
English :
mountain biking: a 22km route, and up to 44km for the most adventurous, with 5 technical loops.
Hiking: 2 routes of 6km and 9km
8am start from Mazeray stadium
6? with a welcome drink on arrival (remember to bring your own cups)
