Rando des p’tits drôles Mazeray

Rando des p’tits drôles

Stade de foot Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

avec pot de l’amitié offert à l’arrivée (prenez votre gobelet)

Début : 2026-03-01 08:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-03-01

rando VTT un parcours de 22km et jusqu’à 44km pour les plus téméraires avec 5 boucles techniques.

Rando marche 2 parcours de 6km et 9 km

Départ 8h du stade de Mazeray

6€ avec pot de l’amitié offert à l’arrivée (penser à amener vos gobelets)

Stade de foot Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 52 78 lesptitsdrolesdurpi@outlook.fr

English :

mountain biking: a 22km route, and up to 44km for the most adventurous, with 5 technical loops.

Hiking: 2 routes of 6km and 9km

8am start from Mazeray stadium

6? with a welcome drink on arrival (remember to bring your own cups)

