Rando des Signes Caveau de Sologny Berzé-la-Ville

Caveau de Sologny 4 Moulin de la Grenouille Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

5e édition de la rando des signes en collaboration avec l’option Langue des Signes Française (LSF) du Collège Saint-Exupéry de Mâcon.

4 parcours avec ravitaillements et animations assurées par les élèves pour découvrir la LSF.

– 5km 110m D+. Départ de 8h à 12h. 1 ravitaillement.

– 12km 310m D+. Départ de 8h à 12h. 2 ravitaillements.

– 17km 510m D+. Départ de 8h à 10h. 3 ravitaillements.

– 22km 750m D+. Départ de 8h à 10h. 3 ravitaillements. .

