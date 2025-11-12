Rando des Signes Caveau de Sologny Berzé-la-Ville
Rando des Signes Caveau de Sologny Berzé-la-Ville dimanche 22 mars 2026.
Rando des Signes
Caveau de Sologny 4 Moulin de la Grenouille Berzé-la-Ville Saône-et-Loire
Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
2026-03-22
5e édition de la rando des signes en collaboration avec l’option Langue des Signes Française (LSF) du Collège Saint-Exupéry de Mâcon.
4 parcours avec ravitaillements et animations assurées par les élèves pour découvrir la LSF.
– 5km 110m D+. Départ de 8h à 12h. 1 ravitaillement.
– 12km 310m D+. Départ de 8h à 12h. 2 ravitaillements.
– 17km 510m D+. Départ de 8h à 10h. 3 ravitaillements.
– 22km 750m D+. Départ de 8h à 10h. 3 ravitaillements. .
Caveau de Sologny 4 Moulin de la Grenouille Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
