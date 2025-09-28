Rando des vendanges Local du Foot Chablis

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Parcourez le magnifique vignoble de Chablis lors de la Randonnée des Vendanges ! Choisissez entre trois tracés de 10, 15, ou 20 km, avec des ravitaillements tout au long du parcours et à l’arrivée. Chaque participant adulte repartira avec un cadeau souvenir. Une expérience unique alliant nature, sport et tradition viticole ! .

Local du Foot Avenue des enfants de Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 34 76 63 contact@sentierschablisiens.fr

