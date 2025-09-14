Rando des Vergnes Brive-la-Gaillarde

Rando des Vergnes

41 Avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Organisée par l’A.A.E.A.E. des Vergnes avec le concours de la ville de Brive, du comité départemental des randonnées et du quartier des villages sud de Brive. Départ libre de Saint Antoine entre 9h30 et 10h. Circuit balisé de 15 km. Retour à Saint Antoine. Apéritif sans alcool, entrée, plat, dessert/ café, boissons.

Inscription et paiement obligatoire avant le 8 septembre. Tarif: 18 euros (chèque ou espèces). .

41 Avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 18 50

