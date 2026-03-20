Rando Détente avec Rando Pleine Nature Place de la salle des fêtes Les Vallées de la Vanne
Rando Détente avec Rando Pleine Nature Place de la salle des fêtes Les Vallées de la Vanne lundi 6 avril 2026.
Rando Détente avec Rando Pleine Nature
Place de la salle des fêtes 5 Route du Miroir Les Vallées de la Vanne Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Randonnée de 13km et 250m de dénivelé positif. .
Place de la salle des fêtes 5 Route du Miroir Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Rando Détente avec Rando Pleine Nature
L’événement Rando Détente avec Rando Pleine Nature Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais