Rando Détente avec Rando Pleine Nature Place de la salle des fêtes Les Vallées de la Vanne

Rando Détente avec Rando Pleine Nature

Place de la salle des fêtes 5 Route du Miroir Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Randonnée de 13km et 250m de dénivelé positif. .

Place de la salle des fêtes 5 Route du Miroir Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Rando Détente avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando Détente avec Rando Pleine Nature Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais