Rando détente avec Rando Pleine Nature Rue Champbertrand Sens

Rando détente avec Rando Pleine Nature

Rue Champbertrand Parking de l’ancien Intermarché Sens Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Début : 2026-01-04 09:00:00
fin : 2026-01-04

2026-01-04

Pour cette première randonnée de l’année, au choix deux randonnées semi-urbaines une de 12,5km avec 65m de dénivelé positif ; et un autre de 9,5km avec 50m de dénivelé positif.   .

Rue Champbertrand Parking de l’ancien Intermarché Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

