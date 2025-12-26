Rando détente avec Rando Pleine Nature Rue Champbertrand Sens
Rando détente avec Rando Pleine Nature Rue Champbertrand Sens dimanche 4 janvier 2026.
Rue Champbertrand Parking de l’ancien Intermarché Sens Yonne
Pour cette première randonnée de l’année, au choix deux randonnées semi-urbaines une de 12,5km avec 65m de dénivelé positif ; et un autre de 9,5km avec 50m de dénivelé positif. .
Rue Champbertrand Parking de l’ancien Intermarché Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
