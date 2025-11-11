Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando détente avec Rando Pleine Nature Route du Pont Neuf Vaumort

Rando détente avec Rando Pleine Nature Route du Pont Neuf Vaumort mardi 11 novembre 2025.

Rando détente avec Rando Pleine Nature

Route du Pont Neuf Parking du cimetière Vaumort Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:45:00
fin : 2025-11-11

Date(s) :
2025-11-11

Rando de 11km et 240m de dénivelé positif.   .

Route du Pont Neuf Parking du cimetière Vaumort 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

English : Rando détente avec Rando Pleine Nature

German : Rando détente avec Rando Pleine Nature

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando détente avec Rando Pleine Nature Vaumort a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Sens et Sénonais