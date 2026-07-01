Rando Détente Barberier
vendredi 31 juillet 2026 · Barberier
Informations pratiques
Barberier
Rando Détente
Départ de la Voie Verte à Barberier Barberier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-07-31 13:00:00
Date(s) :
2026-07-31
De la voie verte à la brouette en scène. Massage sur chaise et moment de déconnection à l’arrivée. 4,5km.
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Départ de la Voie Verte à Barberier Barberier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
From the greenway to the wheelbarrow on stage. Chair massage and a moment to unwind at the finish line. 4.5 km.
L’événement Rando Détente Barberier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule