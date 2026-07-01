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AGENDA · Barberier

Rando Détente Barberier

vendredi 31 juillet 2026 · Barberier

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Départ de la Voie Verte à Barberier
Ville
03140 Barberier
Département
Allier
Tarif

Barberier

Rando Détente

Départ de la Voie Verte à Barberier Barberier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-07-31 13:00:00

Date(s) :
2026-07-31

De la voie verte à la brouette en scène. Massage sur chaise et moment de déconnection à l’arrivée. 4,5km.
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Départ de la Voie Verte à Barberier Barberier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73  accueil@vdstourisme.com

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English :

From the greenway to the wheelbarrow on stage. Chair massage and a moment to unwind at the finish line. 4.5 km.

L’événement Rando Détente Barberier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule