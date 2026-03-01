Rando-déténte Face au restaurant Aux 3 rrois Pont-sur-Yonne
Rando-déténte Face au restaurant Aux 3 rrois Pont-sur-Yonne dimanche 15 mars 2026.
Rando-déténte
Face au restaurant Aux 3 rrois 6 Rue de la Résistance Pont-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Randonnée avec l’association Paron Re-bond-ir de 11,5km. .
Face au restaurant Aux 3 rrois 6 Rue de la Résistance Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando-déténte
L’événement Rando-déténte Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Sens et Sénonais