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AGENDA · Saint-Didier-la-Forêt

Rando Détente Saint-Didier-la-Forêt

mercredi 12 août 2026 · Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Départ de St Didier La Forêt
Ville
03110 Saint-Didier-la-Forêt
Département
Allier
Tarif

Saint-Didier-la-Forêt

Rando Détente

Départ de St Didier La Forêt Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Détente, écoute et olfaction dans un cadre forestier. 7,5km.
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Départ de St Didier La Forêt Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73  accueil@vdstourisme.com

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English :

Relaxation, listening, and smelling in a forest setting. 7.5 km.

L’événement Rando Détente Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule