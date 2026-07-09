Rando Détente Saint-Didier-la-Forêt
mercredi 12 août 2026 · Saint-Didier-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Didier-la-Forêt
Rando Détente
Départ de St Didier La Forêt Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 13:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Détente, écoute et olfaction dans un cadre forestier. 7,5km.
.
Départ de St Didier La Forêt Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relaxation, listening, and smelling in a forest setting. 7.5 km.
L’événement Rando Détente Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule