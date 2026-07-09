Informations pratiques

Saint-Didier-la-Forêt

Rando Détente

Départ de St Didier La Forêt Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Détente, écoute et olfaction dans un cadre forestier. 7,5km.

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Départ de St Didier La Forêt Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Relaxation, listening, and smelling in a forest setting. 7.5 km.

L’événement Rando Détente Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule