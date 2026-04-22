Saint-Pourçain-sur-Sioule

RANDO DETENTE

Nous contacter Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-12

Tout au long de l’été, l’Office de Tourisme Val de Sioule vous propose des randonnées bien-être de 5 à 6 km, accompagnées d’acteurs locaux du mieux-vivre Steph’ânes et son âne, YogiFlow et bien d’autres…

.

Nous contacter Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the summer, the Val de Sioule Tourist Office offers 5 to 6 km well-being walks, accompanied by local players in the field of wellness: Steph’ânes and her donkey, YogiFlow and many others…

L’événement RANDO DETENTE Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule