Rando d’Halloween Oey Chanteraine
Rando d’Halloween Oey Chanteraine vendredi 31 octobre 2025.
Rando d’Halloween
Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine Meuse
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31 20:30:00
2025-10-31
Randonnée nocturne avec parcours balisé de 7,5 km..
Soupe à l’arrivée.
Convivialité assurée !Tout public
Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 46 60 46
English :
7.5 km marked night walk.
Soup on arrival.
Conviviality guaranteed!
German :
Nachtwanderung mit einer markierten Strecke von 7,5 km.
Suppe bei der Ankunft.
Geselligkeit garantiert!
Italiano :
Passeggiata notturna con percorso segnalato di 7,5 km.
Zuppa all’arrivo.
Convivialità garantita!
Espanol :
Paseo nocturno con ruta señalizada de 7,5 km.
Sopa a la llegada.
Convivencia garantizada
