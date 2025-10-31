Rando d’Halloween Oey Chanteraine

Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine Meuse

Randonnée nocturne avec parcours balisé de 7,5 km..
Soupe à l’arrivée.
Convivialité assurée !Tout public
Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 46 60 46 

English :

7.5 km marked night walk.
Soup on arrival.
Conviviality guaranteed!

German :

Nachtwanderung mit einer markierten Strecke von 7,5 km.
Suppe bei der Ankunft.
Geselligkeit garantiert!

Italiano :

Passeggiata notturna con percorso segnalato di 7,5 km.
Zuppa all’arrivo.
Convivialità garantita!

Espanol :

Paseo nocturno con ruta señalizada de 7,5 km.
Sopa a la llegada.
Convivencia garantizada

